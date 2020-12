La nouvelle souche du coronavirus se propage rapidement et il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour éviter son émergence en Tunisie

La nouvelle souche du Coronavirus qui a été détectée récemment au Royaume uni et en Afrique du sud se propage rapidement » a déclaré lundi le spécialiste en épidémiologie à la faculté de pharmacie de Monastir, Mahjoub Ouni.

Ce spécialiste a souligné dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique presse la nécessité de prendre de nouvelles mesures de prévention afin d’éviter son émergence et sa propagation en Tunisie et de respecter le protocole sanitaire.

Il a affirmé que de nombreux spécialistes en épidémiologie dans le monde examinent l’efficacité des moyens adoptés actuellement pour le dépistage de cette nouvelle souche du virus, précisant qu’ils ne sont pas parvenus à évaluer sa gravité par rapport à la souche précédente.

» Les recherches se poursuivent pour s’assurer de l’efficacité des vaccins anti-Covid 19 contre cette nouvelle souche », a-t-il ajouté

Il convient de rappeler que le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la suspension, à partir de lundi 21 décembre 2021, de tous les vols à l’aller, au retour et en transit, entre les aéroports tunisiens et ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, et ce, en raison de l’émergence d’une nouvelle souche du virus Covid-19 au Royaume-Uni.