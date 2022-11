La nouvelle Stratégie pays de la BM, bientôt publiée

La nouvelle Stratégie pays de la Banque mondiale (BM) pour la période 2023/2027, qui sera basée sur les priorités du gouvernement tunisien, sera publiée au cours des prochains mois, a déclaré le représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, en marge du séminaire de lancement du deuxième rapport de diagnostic systématique de pays (DSP) pour la Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Arrobio a fait savoir qu’une première série de consultations a été déjà engagée et les consultations techniques se poursuivront avec le gouvernement, les différents partenaires et la société civile.

Pour le responsable de la BM, ce DSP constitue une base importante pour le nouveau Cadre de Partenariat Pays qui permettra de définir le soutien et les actions de la BM, au cours des cinq prochaines années.

« Le diagnostic a permis de prendre un peu de recul et de voir quelles sont les problématiques et les défis auxquels fait face la Tunisie afin de susciter le dialogue », a-t-il ajouté.

Il a, dans ce cadre, précisé que les grandes lignes de la stratégie pays seront alignées aussi sur la stratégie du gouvernement et les actions déjà entamées et qui ciblent notamment la résilience sociale, l’appui aux réformes gouvernementales, le développement humain, le secteur privé et la gestion des ressources naturelles, spécialement les questions climatiques.