La numérisation des procédures judiciaires au centre d’un entretien du barreau avec l’UE

Le bâtonnier de l’ordre des Avocats Hatem Mziou s’est entretenu avec une délégation de l’Union européenne et en présence d’un expert tunisien en informatique, de la mise en place des dernières touches du projet de numérisation des procédures judiciaires dans les tribunaux.

Selon un communiqué de l’Ordre, la rencontre a notamment, porté sur l’aspect technique de la plateforme dédiée aux avocats qui garantit au barreau, la gestion et la supervision, préserve l’indépendance de la profession et assure la protection techniques des données.

La plateforme est de nature à améliorer les conditions de travail des avocats ainsi que tous les professionnels du secteur de la Justice dans la mesure où elle permettra le suivi, à distance, des affaires dans tous les tribunaux et l’échange de rapports, en plus des services administratifs qui seront fournis dans le cadre du projet, précise la même source.

Financé par l’Union européenne, le projet permettra, ainsi, aux avocats en exercice d’accéder à la plateforme et leur offre un an d’adhésion gratuite, dans le cadre du programme de développement de la Justice tunisienne.

Sur un autre plan, l’entretien a été l’occasion de passer en revue la formation continue et les besoins du Centre d’Etudes de Recherches et de Documentation des Avocats et ses sièges régionaux, en nouveaux équipements.

