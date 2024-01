La Pakistan et l’Iran enterrent la hache de guerre

Le Pakistan et l’Iran se sont mis d’accord vendredi sur la nécessité d’une coopération plus étroite sur les questions de sécurité, alors que les deux parties ont commencé à renouer des liens en lambeaux après leurs frappes de missiles réciproques sur leurs territoires respectifs.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, s’est entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, et a exprimé la volonté du Pakistan de travailler avec l’Iran sur « toutes les questions fondées sur l’esprit de confiance mutuelle et de coopération », a déclaré le ministère pakistanais des AE dans un communiqué.

Les officiels des ministères des affaires étrangères de l’Iran et du Pakistan ont également échangé des messages de bonne volonté, démentant les craintes d’escalade et montrant que le différend entre les deux voisins s’est apaisé plus tôt qu’il n’a éclaté il y a deux jours.

Dans un message X publié aujourd’hui, le secrétaire d’État pakistanais aux affaires étrangères a répondu à la lettre de son homologue iranien en disant qu’il partageait les sentiments de son « cher frère Seyed Rasoul Mousavi ».

Il a déclaré que le Pakistan et l’Iran entretenaient des relations fraternelles et que les deux pays devaient aller de l’avant pour résoudre tous les problèmes par le biais d’un dialogue positif.

Il a ajouté qu’il était important de restaurer la confiance qui a toujours présidé aux relations bilatérales entre les deux pays. « Nos défis communs, y compris le terrorisme, nécessitent une action coordonnée », a-t-il ajouté.

Mousavi a déclaré qu’il pensait que le ministère iranien des Affaires étrangères était le point d’aboutissement des tensions actuelles entre les deux pays. « Les dirigeants et les hauts fonctionnaires des deux pays savent que seuls les terroristes et les ennemis des deux pays profitent de la tension existante entre les deux pays voisins », a-t-il écrit sur X en persan.