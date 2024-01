La Palestine et l’Afrique du Sud obtiennent gain de cause

La présidente de la Cour internationale de justice, la juge Joan Donoghue, a cité plusieurs déclarations incendiaires du ministre israélien de la défense Yoav Gallant, du ministre de l’énergie de l’époque Yisrael Katz et du président Isaac Herzog, interprétées comme une volonté de tuer des civils à Gaza.

« Les faits et circonstances susmentionnés sont suffisants pour conclure qu’au moins certains des droits des Palestiniens à être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article 3 de la convention sur le génocide, et les droits de l’Afrique du Sud à demander la protection de ces droits », déclare Donoghue.Ces commentaires indiquent que la CIJ reconnaît la plausibilité des allégations de l’Afrique du Sud selon lesquelles les Palestiniens doivent être protégés contre le génocide par Israël en vertu de la convention sur le génocide.La magistrate a conclu que les « conditions requises sont remplies pour les mesures provisoires».