La participation de la Tunisie au conseil de la Ligue des Etats arabes au Caire au centre de l’entretien entre Kais Saied et Noureddine Erray

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, jeudi soir, au palais de Carthage avec le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray.

Noureddine Erray a indiqué avoir informé le président de la République des résultats de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes qui s’était tenue mercredi au Caire, en Egypte. L’accent a été mis également sur la contribution de la délégation tunisienne à la discussion des questions figurant à l’ordre du jour de la réunion concernant notamment la promotion de l’action arabe commune, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Selon Noureddine Erray, la participation à cette réunion a été l’occasion de s’entretenir avec les ministres des Affaires étrangères des pays frères et d’examiner les moyens d’impulser les relations bilatérales.

Ces entretiens, a-t-il ajouté, ont permis aussi d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales ainsi que sur les moyens d’activer le rôle de la Ligue des Etats arabes dans la résolution des problèmes auxquels est confrontée la région arabe.

Intervenant lors de la séance d’ouverture de la 153ème session du conseil de la Ligue des Etats arabes, au niveau ministériel, le ministre des Affaires étrangères avait souligné la nécessité de conjuguer les efforts et de renforcer la solidarité entre les pays arabes afin de faire face aux défis majeurs auxquels fait face la région.