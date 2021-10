La participation tunisienne à « POLLUTEC », une occasion pour promouvoir le savoir-faire tunisien

Une nouvelle offre touristique baptisée « La route culinaire » sera développée en Tunisie en collaboration avec la GIZ dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable ». Il s’agit d’une initiative qui propose aux touristes la possibilité de découvrir le pays à travers ses produits phares en les invitant à des expériences culinaires variées.

La culture culinaire étant un vecteur de croissance touristique et économique. Des spécialistes du tourisme, de la culture et de la gastronomie l’ont classifiée comme élément essentiel de l’expérience touristique représentant une part de plus en plus importante des dépenses des touristes (UNWTO Global Report on Food Tourism).

La « Route Culinaire » s’étalera sur plusieurs régions du territoire tunisien dans une perspective de développement économique interrégional, de diversification de l’offre touristique et de création d’opportunités d’emploi.

En concertation avec le groupe de travail formé par des représentants des corps de métiers opérant dans la thématique, à savoir le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’ONTT, l’Association tunisienne des professionnels de l’art Culinaire, la Direction générale de l’Agriculture Bio et la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, le choix a été porté sur les produits suivants : « Le Fromage du Nord-Ouest », « La Harissa du Cap Bon », « L’Huile d’olive du Centre et du Dahar », « le Vin du Nord », « les Dattes du Sud-ouest » et « le Poulpe de Kerkennah ».

La mise en œuvre de ce projet s’inscrira dans une approche participative et inclusive avec des producteurs, des agriculteurs, des viticulteurs, des artisans et des restaurateurs dans les terroirs concernés. Les actions prévues seront axées sur le développement de nouvelles expériences culinaires, l’amélioration des offres existantes ainsi que le renforcement des capacités des opérateurs touristiques. Elles seront également appuyées par une stratégie de communication et de commercialisation qui assureront la promotion de la route culinaire et sa visibilité auprès des marchés émetteurs.

Le projet « Promotion du Tourisme Durable » est une action conjointe de l’Union Européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Il y’a lieu de rappeler que la GIZ met en œuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande. Son action est axée sur le développement des régions rurales, la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la promotion de l’emploi, ainsi que le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie.