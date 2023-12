La pénurie des médicaments a accaparé une grande partie des interventions des députés au cours de la plénière consacrée à l’examen du projet de budget du ministère de la santé pour l’exercice 2024

La question de la pénurie des médicaments traitant les maladies chroniques a accaparé une grande partie des interventions des députés, au cours de la séance plénière tenue vendredi à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen du projet de budget du ministère de la santé au titre de l’année 2024 en présence du ministère de la santé et de plusieurs cadres du ministère.

Plusieurs députés ont transmis les doléances d’un nombre de citoyens en raison du manque des médicaments prescrits pour le traitement de maladies chroniques, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer que ce soit dans les hôpitaux publics ou les officines privés.

Ils ont déploré ce qu’ils qualifient « d’absence de politique visant à rationaliser les médicaments » outre la mauvaise gestion de ce secteur et la non régularisation de la situation financière de la pharmacie centrale qui monopolise l’importation des médicaments.

Certains députés se sont interrogés sur la stratégie du ministère de la santé en vue de rationnaliser la gestion du secteur des médicaments en Tunisie, d’approvisionner le marché et d’assurer la pérennité du secteur des industries pharmaceutiques.

