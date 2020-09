La période des soldes d’été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020

La période des soldes d’été sera prolongée jusqu’au 30 septembre 2020, a annoncé, mercredi, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cette prolongation intervient en réponse à une demande des professionnels et dans l’objectif de soutenir la dynamique commerciale, précise le ministère.

Toute infraction de cette décision sera sanctionnée conformément aux dispositions de la Loi n°98-40 du 2 juin 1998, relative aux Techniques de Ventes et à la Publicité Commerciale, a-t-on indiqué de même source..