La personnalité proposée au poste de chef de gouvernement doit être un élément rassembleur

Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdel Majid Ezzar a déclaré avoir discuté du profil du prochain chef du gouvernement lors d’un entretien avec le président de la République Kais Saied, vendredi au palais de Carthage, dans le cadre d’une série de consultations sur la désignation de cette personnalité chargée de former le gouvernement.

Il a déclaré, selon un communiqué publié au terme de cet entretien par la présidence de la République, que la personnalité choisie “doit être une élément rassembleur pour toutes les couches de la société, doit œuvrer pour un changement du modèle de développement, et être capable de prendre des décisions audacieuses pour sauver le pays, en particulier au niveau économique et social”.