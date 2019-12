La Pharmacie centrale numérise ses transactions commerciales à partir de janvier 2020

La pharmacie centrale entame à partir du 1er janvier 2020, la numérisation de ses transactions commerciales, à travers notamment, la mise en place d’une application qui permettra aux revendeurs grossistes des médicaments de passer leurs commandes à distance, outre la numérisation des délais de livraison et l’instauration d’un système informatique interne au sein de cet établissement, a déclaré mercredi, le président directeur général de la Pharmacie Centrale, Khalil Ammous, lors d’un entretien accordé à l’agence TAP.

L’application en question permettra aux vendeurs de médicaments en gros, dont le nombre en Tunisie est estimé à environ 70, l’approvisionnement et la consultation à distance des stocks de médicaments disponibles, et aussi de prendre connaissance des décisions de retrait de tout type de médicament sur le site officiel de la Pharmacie centrale, a fait savoir Ammous.

Grâce à cette application, les grossistes de médicaments recevront des notifications concernant toutes les informations sur les stocks disponibles et seront informés sur tout problème d’approvisionnement.

L’application en question permettra également aux clients de la Pharmacie centrale de faire le suivi de l’avancement du traitement de leurs commandes d’achat, afin de “conférer davantage de transparence sur les transactions commerciales de la Pharmacie centrale, qui met en exécution pas moins de 10 projets de numérisation, d’un coût de plus de 1 million de dinars.

La Pharmacie centrale procédera, début janvier prochain, à la numérisation des délais de livraison des médicaments grâce à son système d’information basé sur un calendrier numérique, selon lequel les commandes seront envoyées aux fournisseurs de médicaments locaux et internationaux, a indiqué le responsable.

Il a ajouté que le nouveau système informatique favorise une numérisation automatique des commandes dans le cadre de contrats, expliquant que “l’enregistrement de tout manque dans certains types de médicaments, induira l’envoi d’une demande d’approvisionnement adressée directement aux fabricants de médicaments liés à la Pharmacie centrale par des contrats, dans le cadre d’appels d’offres publié périodiquement par cette dernière”, selon lui.

Ammous a également indiqué qu’un système informatique a été installé en interne au niveau de la Pharmacie centrale, et qui assure une liaison entre la direction commerciale, la direction de l’approvisionnement et la direction financière. “ce qui permettra à la direction générale d’intervenir et de coordonner entre toutes ces parties”, a-t-il affirmé.