La pilule anti-Covid de Merck autorisée aux Etats-Unis

La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Merck, destinée aux adultes à hauts risques, a été autorisée en urgence jeudi par l’Agence américaine du médicament (FDA), au lendemain de l’autorisation d’une pilule similaire développée par Pfizer.

« L’autorisation d’aujourd’hui ajoute un nouveau traitement contre le Covid-19, sous la forme d’une pilule qui peut se prendre oralement », a expliqué une responsable de la FDA, Patrizia Cavazzoni.

Bien que la vaccination reste l’outil principal dans la lutte contre la pandémie, les experts se félicitent de l’arrivée de nouveaux traitements oraux qui devraient, à terme, être facilement accessibles en pharmacie, sur présentation d’une ordonnance.

Les traitements de Pfizer et Merck étendent « l’arsenal des traitements disponibles », ce qui peut réduire la pression sur le système de santé du pays, a ajouté Patrizia Cavazzoni.

Les traitements anti-Covid jusque-là disponibles, comme les anticorps monoclonaux ou le remdesivir de Gilead, sont administrés par intraveineuse.

Le médicalement développé par Merck, laboratoire connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada, pourra être pris dans les cinq jours qui suivent l’apparition des symptômes, et réduit le risque d’hospitalisation et de décès de 30% parmi la population fragile, selon des essais cliniques réalisés sur 1.400 participants.