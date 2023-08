Dans une interview accordée au Figaro, l’ancien président français Nicolas Sarkozy s’exprime sur la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, et plaide pour un rapprochement avec Moscou.

Il s’en prend notamment aux « promesses fallacieuses » faites, selon lui, par les Occidentaux à Kiev, en particulier sur une éventuelle adhésion à l’Union européenne et à l’Otan. « L’Ukraine est un trait d’union entre l’Ouest et l’Est, il faut qu’elle le reste », tranche l’ancien chef de l’Etat, estimant que ce pays « a une vocation de pont entre l’Europe et la Russie ». Raison pour laquelle il considère que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky « doit rester un pays neutre », en dépit des désirs d’Europe qui peuvent s’y exprimer.

Ce qui revient à nier ce qui fonde l’article 1-2 de la Charte des Nations unies, consacrant le « principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », puisque des puissances étrangères, conformément aux intérêts russes, décideraient à la place des Ukrainiens de son statut international.

Toujours dans ce narratif, Sarkozy appelle à une « sortie par le haut » de cette guerre, en imaginant des « référendums strictement encadrés par la communauté internationale pour trancher les questions territoriales de façon définitive et transparente ». Il juge par ailleurs « illusoire » que l’Ukraine puisse récupérer la Crimée, annexée illégalement en 2014 par la Russie.