La plateforme de l’auto-entrepreneur pourrait être fin prête d’ici fin 2023 ou début 2024

La plateforme dédiée à l’auto-entrepreneur devrait être fin prête d’ici la fin de l’année en cours ou début 2024, au moment où plusieurs organisations professionnelles appellent à l’impératif d’inclure le travail indépendant dans cette plateforme, selon le directeur général du Centre National du Registre des Entreprises, Adel Chouari.

Il a ajouté, lors de la rencontre » 90 minutes » organisée, mercredi, par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) que la plateforme du Registre National des Entreprises (RNE) sera mise à la disposition du sous-registre de l’auto-entrepreneur.

Et d’ajouter qu’un comité technique formé sous la tutelle de la présidence du gouvernement, et groupant des représentants du ministère des Finances, de l’Emploi, des Affaires sociales et de plusieurs structures, dont le RNE, se penche, actuellement, sur l’élaboration de l’arrêté réglementant le travail de la plateforme auto-entrepreneur.

L’auto-entrepreneur désigne, en fait, toute personne physique, de nationalité tunisienne, exerçant individuellement une activité dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat ou des métiers, autres que les professions non commerciales, à condition que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 75 000 dinars, selon le Décret-loi n° 2020-33 du 10 juin 2020.

Chouari a fait savoir, également, que le RNE s’emploi à conclure 50 accords avec des entreprises publiques, dans le cadre de l’échange d’informations en temps réel.