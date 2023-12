La plupart des Israéliens souffrent de problèmes de santé mentale dus à la guerre de Gaza

L’université de Haïfa rapporte que 60 % des Israéliens qui n’ont pas été directement touchés par la guerre du Hamas développent un trouble de stress aigu sévère, voire un syndrome de stress post-traumatique.

Soixante-treize jours se sont écoulés depuis l’attaque du Hamas et le déclenchement de la guerre à Gaza, et les images et les récits continuent de hanter tout le monde en Israël. L’ampleur de la tragédie et le nombre de victimes ont entraîné une augmentation significative de la détresse et des troubles mentaux, avec lesquels les victimes et leurs familles sont aux prises, mais elles ne sont pas les seules à être touchées. Une nouvelle étude de l’université de Haïfa indique qu’un grand nombre d’Israéliens ont été affectés mentalement par la guerre, même s’ils n’en ont pas subi les conséquences directes.

Il s’agit de personnes qui ne résident pas dans des communautés proches de la frontière de Gaza ou dans d’autres villes physiquement touchées par la guerre, ou dont les biens ont été endommagés. Elles n’ont pas non plus de membres de leur famille qui ont été blessés, tués ou enlevés depuis le début de la guerre.

« Le pourcentage élevé de personnes souffrant de TSA à la suite de la guerre actuelle est supérieur à tous les autres événements et guerres qui ont eu lieu dans l’histoire d’Israël », explique l’auteure principale de l’étude.

Les chercheurs ont expliqué que les TSA sont des troubles émotionnels et mentaux causés par une exposition directe à des événements traumatisants, tels que le fait d’être témoin d’un événement, d’être physiquement blessé ou de voir ses biens endommagés. Il peut également résulter d’une exposition indirecte à un événement traumatisant, par exemple via les médias.

Le trouble apparaît entre trois jours et un mois après l’événement, provoquant de l’anxiété, de la peur, de la dépression et des expériences répétées d’événements traumatisants, comme des flashbacks ou des cauchemars, et des tentatives d’éviter de penser à l’événement ou de se rendre sur le lieu où il s’est déroulé afin de réduire la détresse émotionnelle.

Il existe également des réponses physiologiques, telles que l’augmentation du rythme cardiaque et la libération accrue d’hormones de stress. « Tous ces facteurs entraînent des difficultés importantes dans la routine quotidienne », expliquent les chercheurs.