 La plupart des jeunes Américains pensent qu’il faut « mettre fin à Israël et le donner au Hamas », selon un sondage Harris

Plus de la moitié des jeunes Américains interrogés sur le conflit entre Israël et le Hamas pensent que l’État juif devrait cesser d’exister et être remplacé par une entité palestinienne, selon un sondage en ligne réalisé cette semaine.

Le sondage mensuel Harvard CAPS/Harris a révélé un soutien continu à Israël dans sa campagne contre le Hamas parmi toutes les tranches d’âge, à l’exception des 18-24 ans.

Dans l’ensemble, 81 % des personnes interrogées soutiennent Israël. Dans la tranche d’âge la plus jeune, cependant, le soutien est également partagé entre Israël et le Hamas.

Sur plusieurs questions, les sondés de cette tranche d’âge ont semblé exprimer des opinions contradictoires ou confuses. Par exemple, bien que 51 % d’entre eux aient répondu par l’affirmative lorsqu’on leur a demandé s’il fallait « mettre fin à Israël et le donner au Hamas et aux Palestiniens », 58 % des personnes interrogées dans ce groupe ont également estimé que le Hamas devait être écarté de la gestion de la bande de Gaza.

Toutefois, la plupart des personnes interrogées (60 %) préfèrent une solution à deux États pour résoudre le conflit.

L’enquête a révélé que 66 % des personnes interrogées dans la tranche d’âge des 18-24 ans pensent que le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre constitue un génocide. Dans le même temps, 60 % pensent que les attaques étaient justifiées par les griefs des Palestiniens, ce qui indique qu’ils pensent que le génocide des Israéliens est justifié.

