La police sénégalaise libère des militants et un député arrêtés devant  l’ambassade de Tunisie

Plus d’une douzaine de militants et un député arrêtés samedi devant l’ambassade de Tunisie dans la capitale sénégalaise Dakar ont été libérés dimanche, selon un responsable local et un avocat de la défense.

L’avocat Moussa Sarr a déclaré que 14 personnes, dont le député Guy Marius Sagna, avaient été arrêtées samedi et détenues au commissariat central après s’être présentées pour remettre des lettres de protestation contre les violences récentes contre les Africains subsahariens en Tunisie.

« Guy et les 13 autres ont été libérés par la police à 5h00 du matin », a-t-il déclaré à l’AFP dimanche.

Samedi, il avait déclaré qu’ils avaient été « arrêtés pour avoir participé à une manifestation interdite ».

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a confirmé les arrestations et leur libération dimanche.

Sarr a déclaré que deux journalistes avaient également été arrêtés, mais qu’ils avaient été immédiatement relâchés.

L’incident a fait suite aux mesures prises par les autorités tunisiennes contre les immigrés de pays subsahariens.

Les militants sénégalais appartiennent à plusieurs organisations qui avaient appelé leurs membres à apporter des lettres de protestation à l’ambassade après que les autorités sénégalaises ont interdit un rassemblement prévu pour samedi.

« Nous (…) écrivons cette lettre pour protester contre la chasse aux Africains noirs en Tunisie suite aux propos racistes et haineux tenus par le président tunisien », indique l’une des lettres qu’un militant a partagée avec l’AFP.