La politique du FADES repose sur l’octroi de prêts garantis par l’État

La politique de crédit du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) repose sur l’octroi de prêts garantis par l’Etat, a indiqué mercredi le PDG de la Société Tunisienne de banque (STB), précisant que cette question n’est pas tributaire de la solidité financière d’une banque donnée.

Le PDG de la STB s’exprimait, lors d’une séance d’audition organisée par la commission parlementaire des Finances, de la planification et du développement et consacrée au projet de loi n°153-2020 portant approbation de la convention de garantie conclue le 16 Août 2020, entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et sociale comme étant le gérant du compte spécial, pour le financement des petites et moyennes entreprises du secteur privé, relative au prêt accordé (20 millions de dollars) à la STB, pour la contribution au financement de petits et moyens projets du secteur privé.

« Bien que le montant du prêt réclamé par la STB soit dérisoire, il n’en demeure pas moins que la Banque a réussi à accéder au secteur des PME », a-t-il déclaré. Selon lui, ce prêt dont le taux d’intérêt est fixé à 2%, sera remboursé sur 10 ans avec une période de grâce de 2 ans , ajoutant qu’il permettra de créer 800 postes d’emploi.

Il a, par ailleurs, fait savoir que la banque a mis en place une politique visant à atteindre la solidité financière, ajoutant qu’elle est parvenue à atteindre ses objectifs et faire face aux difficultés financières.