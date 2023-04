La Pologne et la Hongrie interdisent les importations de céréales d’Ukraine

La Pologne et la Hongrie ont décidé samedi d’interdire les importations de céréales et d’autres produits agricoles depuis l’Ukraine voisine pour protéger leurs propres agriculteurs, selon des responsables des deux pays. Les céréales ukrainiennes destinées à des pays étrangers transitent par l’Union européenne depuis que l’itinéraire traditionnel d’exportation via la Mer Noire est bloqué par l’invasion russe.

Mais, en raison de problèmes logistiques, des stocks de céréales s’entassent en Pologne, faisant chuter les prix locaux, ce qui a conduit à des manifestations d’agriculteurs et à la démission du ministre polonais de l’Agriculture. «Aujourd’hui (samedi), le gouvernement a décidé d’interdire l’entrée, les importations de céréales en Pologne ainsi que de dizaines d’autres produits agroalimentaires», a déclaré le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski.

En Pologne, les interdictions d’importer visent les céréales, le sucre, la viande, les fruits et légumes, le lait, les oeufs et d’autres produits alimentaires. Du côté de la Hongrie, il s’agit des céréales, des oléagineux et de plusieurs autres produits agricoles, indique un communiqué du ministère hongrois de l’Agriculture diffusé par l’agence de presse MTI.