La Pologne va donner 4 avions de chasse à l’Ukraine dans les prochains jours

C’était l’une des plus vieilles demandes de Kyiv auprès de ses alliés : la fourniture d’avions de chasse, réclamés depuis le début de la guerre et avec encore plus d’insistance depuis le début de l’année. Pour la première fois ce jeudi, la Pologne a donné son feu vert à l’envoi de quatre Mig-29, qui seront transférés dans les prochains jours. «Ils sont dans leurs dernières années de fonctionnement mais ils sont en bon état de marche», a indiqué le président polonais, Andrzej Duda. Une dizaine d’autres, «en cours d’entretien», devrait suivre. Selon Varsovie, plusieurs de ses voisins européens pourraient lui emboîter rapidement le pas.

Cette annonce constitue la première étape logique de l’envoi de chasseurs à Kyiv. Les Mig-29 de conception soviétique font partie des avions que les Ukrainiens pilotent déjà, ce qui évite de devoir former les pilotes sur de nouveaux appareils pendant de longs mois. «Il faudrait dans un premier temps voir s’il est possible de récupérer tous les anciens Mig-29 des pays qui étaient membres du pacte de Varsovie et les mettre en état de vol pour l’armée ukrainienne. Car Kyiv a des pilotes mais pas [assez] d’avions», expliquait en février l’ancien général d’aviation Patrick Dutartre à Libération.