La porte est ouverte pour les entreprises tunisiennes dans les projets de développement, affirme le ministre libyen du Transport

Le ministre libyen du Transport Mohamed Chahoubi a invité les entreprises tunisiennes à participer au développement de l’infrastructure en Libye, affirmant que la porte de la Libye restera ouverte aux entrepreneurs et aux investisseurs du pays voisin, dans une déclaration lors d’une rencontre, mercredi, avec une délégation de l’UTICA, conduite par son président Samir Majoul.

Le président de la Fédération générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture de Libye, Muhammad Al-Raidh, et l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Asaad Al-Ajili, se sont joints à la réunion.

Chahoubi a affirmé la volonté de la Libye de réaliser une véritable intégration économique avec la Tunisie et de lever tous les obstacles à la coopération bilatérale, saluant l’expérience des entreprises tunisiennes dans le domaine des routes, de la construction et des travaux publics.

Les deux parties ont passé en revue le plan de la Libye pour le développement de l’infrastructure et des routes, qui relèvent de la compétence du ministère du Transport, alors que le ministre Chahoubi a souligné l’importance d’intensifier et d’améliorer les services de transport aérien, maritime et terrestre.

Pour sa part, Majoul a déclaré qu’il voyait de réelles possibilités d’action commune entre la Tunisie et la Libye, notamment pour se rendre ensemble en Afrique.

« Le secteur privé dans les deux pays parties est désireux de saisir ces opportunités et de contribuer à l’amélioration de l’infrastructure dans les deux pays, avec l’expertise et les ressources humaines qualifiées », a affirmé Majoul, tout en soulignant la nécessité d’unifier les efforts pour atteindre la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique.