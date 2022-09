La porte-parole du MI insiste sur le souci du département d’appliquer la loi à tous sans exception

La porte-parole du ministère de l’Intérieur Fadhila Khelifi a insisté, vendredi, sur le souci du département d’appliquer la loi et de respecter ses dispositions, en allusion aux dernières arrestations en rapport avec le terrorisme et l’envoi des jeunes vers les zones de conflit.

La responsable qui s’exprimait lors d’un point de presse a souligné que les missions dévolues au département dans le cadre des investigations relatives à ces affaires, sont accomplies sur ordre du parquet et en parfaite coordination avec les autorités judiciaires.

Des parties et personnalités influentes impliquées dans de grandes affaires ont cherché à nuire à l’image du ministère et à mettre en doute les efforts de l’institution sécuritaire à travers les réseaux sociaux, a-t-elle dénoncé réaffirment l’engagement du département à appliquer la loi et à enquêter sur toute personne suspecte.

Evoquant la complémentarité entre le travail sécuritaire et celui de la Justice, la porte-parole a précisé que deux mandats de perquisition avaient été émis à l’encontre d’un éminent responsable et de son gendre, en fuite à l’étranger, pour être entendus dans une affaire de corruption au sein de la Douane tunisienne se chiffrant à des milliards de dinars. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur avait auparavant parlé d’une possible implication de ce responsable dans cette affaire de corruption.

En réponse à une question, elle a nié, catégoriquement, l’existence de tensions au sein du département en lien avec les syndicats sécuritaires et les déclarations faites par le ministre à ce sujet. Selon elle, les décisions prises par le ministre, qui avait dans de précédentes déclarations, critiqué les syndicats sécuritaires, n’ont pas divisé les membres de l’institution. Le ministère reste toujours à l’écoute de tous ses employés, a-t-elle souligné.

Khelifi a mis en avant le respect du droit syndicat dans le respect de la loi et loin des agissements qui sont de nature à porter atteinte à l’image de l’institution sécuritaire et au pays en général. Elle a réaffirmé l’attachement à appliquer la loi à tous sans exception, y compris aux membres de l’institution sécuritaire s’ils commettent des infractions.