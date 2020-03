La Poste Tunisienne annonce de nouveaux horaires de travail

La Poste Tunisienne annonce dans un communiqué publié ce lundi 23 mars 2020, que ses bureaux de poste travailleront du lundi au vendredi de 9h à 13h pour assurer les services financiers nécessaires (paiement des salaires et pensions…) tout en tenant compte des spécificités de chaque région.

Les opérations de distribution postale pour les centres de distribution seront limitées aux télégraphes et au Rapid-Post ainsi qu’aux courriers recommandés et courriers adressés aux ministères de la santé, de l’Intérieur, de la Défense et du commerce, en plus de ceux à l’intention des instances officielles et des autorités régionales et centrales, selon la même source.

Les services de la Poste Tunisienne continueront parallèlement au cours de cette période exceptionnelle que vit le pays, la remise du courrier et envois postaux disponibles dans les bureaux de postes et les agences spécialisées aux guichets des structures concernées, par les agents de distribution.