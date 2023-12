La Poste Tunisienne et Topnet s’allient pour favoriser le paiement instantané des factures

Une convention de partenariat a été signée, vendredi, entre la Poste Tunisienne et le fournisseur de services Internet Topnet, pour permettre aux clients de ce dernier de payer instantanément, leurs factures en utilisant les différents canaux de paiement numérique de la Poste (l’application de paiement mobile D17, les services de paiement en ligne …) et le réseau commercial des bureaux de poste.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Poste Tunisienne visant à améliorer les services destinés aux clients des sociétés émettrices de factures, dont Topnet, et à diversifier les canaux de paiement en développant le service « Barid Pay », nouveau moyen de paiement mobile qui permet de payer les factures en assurant une connexion instantanée avec les systèmes informatiques des entreprises concernées.

La convention en question a été signée au siège social de Topnet par le PDG de la Poste Tunisienne Sami Makki et le directeur général de Topnet Nabil Dridi.

