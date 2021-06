La Poste Tunisienne lance sa nouvelle plateforme 100% digitale «my Poste»

La Poste Tunisienne (PT) vient de lancer sa nouvelle plateforme 100% digitale «my Poste», désormais, disponible à travers le web et le mobile, sur les stores et applications (google play, App store, Huawei App Gallery).

Lancée dans le cadre de la digitalisation des services et produits postaux, cette vitrine digitale de la PT, permet aux clients de procéder à l’ouverture d’un compte courant postal, d’un compte d’épargne ou d’un compte SICAV TANIT à distance via tous les canaux numériques d’une manière sécurisée. Elle permettra aussi l’accès à d’autres services, à l’instar du service de transfert d’argent et des services postaux.

Plusieurs services en ligne sont également accessibles, selon la Poste Tunisienne, via «my Poste», dont la consultation à distance et instantanément du solde des comptes courants postaux, le suivi des opérations effectuées sur les comptes d’épargne, les comptes SICAV TANIT et les comptes Packs «Ena Tounsi», et le téléchargement, en un click, de l’extrait de compte et la fiche de relevé d’identité postale du compte.

A travers cette plateforme, les clients de la poste auront en outre la possibilité de localiser le Bureau de Poste ou le Distributeur Automatique de Billet «DAB» le plus proche et de suivre les cours de change et les offres commerciaux de la Poste Tunisienne.

La nouvelle plateforme digitale est aussi un espace de communication où le client peut déposer une demande d’information ou interagir avec les différentes structures, indique la Poste Tunisienne.