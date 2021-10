La Poste tunisienne, pour la 4ème fois, ceinte des lauriers de la meilleure institution postale arabe et africaine

La Poste tunisienne a été classée pour la 4ème année consécutive, comme meilleure institution postale à l’échelle arabe et africaine, selon le rapport de l’Union postale universelle (UPU) sur le développement postal pour l’année 2021, publié vendredi.

Elle occupe , par ailleurs, a 44ème place sur un ensemble de 168 établissements postaux à travers le monde, d’après le même rapport, gagnant deux places par rapport à l’année dernière.

A l’échelle mondiale, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche arrivent en tête du classement, suivies du Japon et de la France. La Biélorussie, le Brésil, le Ghana, Singapour et la Tunisie dominent actuellement leurs groupes régionaux respectifs.

Le rapport de l’Union postale universelle sur le développement postal présente l’état du développement postal dans le monde en 2021, en s’appuyant sur l’Indice intégré pour le développement postal (2IPD) qui classe actuellement 168 pays.

L’indice 2IPD offre un aperçu du développement postal dans le monde. Il est calculé sur la base des données postales de masse, des statistiques officielles et des questionnaires de l’UPU. L’analyse des données donne un score de référence sur les performances (de 0 à 100) pour les quatre dimensions du développement postal à savoir la fiabilité, l’accessibilité, la pertinence et la résilience.

En plus d’indiquer la performance relative des postes dans le monde, l’indice 2IPD met en avant les moyens de stimuler le développement postal et de maximiser l’efficacité de l’infrastructure postale. Il devient dès lors un outil unique pour les décideurs politiques, les régulateurs, les opérateurs désignés et d’autres acteurs du secteur désireux de comprendre le rôle que peuvent jouer les services postaux à l’ère du commerce électronique.

Créée en 1874, l’Union postale universelle, dont le siège se trouve à Berne (Suisse), est la seconde plus ancienne organisation internationale après l’Union internationale des télécommunications.

Avec ses 192 pays-membres, l’UPU constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Elle joue un rôle de conseil, de médiation et de liaison et fournit l’assistance technique. Elle fixe les règles des échanges de courrier international et formule des recommandations pour stimuler la croissance des volumes de la poste aux lettres, des colis et des services financiers et pour améliorer la qualité de service offert aux clients.