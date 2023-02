La première rencontre des « MATINALES DE L’EXPORT 2023 » , le 17 février au CEPEX

Le Cepex renoue avec les rencontres d’information et de sensibilisation baptisées « Les Matinales de l’Export » dont La première matinale sera organisée le vendredi 17 février 2023 à la Maison de l’Exportateur à Tunis et aura pour thème : » Où Exporter en 2023 ? « .

Ces rencontres visent à se positionner en tant que rendez-vous incontournable dans la dynamique d’échange et de communication dans le domaine du commerce international, lit-on dans un communiqué publié par le Cepex.

Avec un format léger et convivial et une fréquence mensuelle, le CEPEX vise à travers l’organisation de ces rencontres à aborder des thématiques d’actualité en lien avec les priorités nationales et les mutations et exigences du marché international.

Elles permettront en outre, à la faveur d’un dialogue entre les secteurs public et privé, de formuler des propositions pour lever certains obstacles qui entravent le développement des exportations et de proposer des pistes susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives à nos entreprises dans leurs démarches à l’international.

Cette première recontre sera animée par un panel d’intervenants de renom composé d’experts nationaux et internationaux qui donneront un aperçu sur l’impact des enjeux géostratégiques à l’échelle mondiale sur le positionnement de la Tunisie, et de chefs d’entreprises qui aborderont les sujets afférents aux nouveaux enjeux et défis géopolitiques ainsi qu’aux secteurs et marchés porteurs en 2023.

