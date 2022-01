La préservation du pouvoir d’achat des tunisiens est la priorité du gouvernement

a cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné, samedi, que la préservation du pouvoir d’achat des tunisiens et la défense du consommateur figurent parmi les priorités de son gouvernement.

- Publicité-

Recevant, au palais du gouvernement à la Kasbah, le président de l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), Ammar Dhia et sa vice-présidente, Hela Hafsa,Bouden ,a appelé les différents intervenants à renforcer les efforts de contrôle afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, ajoutant que son gouvernement apportera son appui à l’organisation afin d’atteindre ses objectifs.

Ammar Dhia a déclaré, à cette occasion, que cette rencontre était « positive » et que son organisation présente une nouvelle vision et une stratégie afin de maintenir le pouvoir d’achat des tunisiens.

Le taux d’inflation a confirmé sa tendance à la hausse, au mois de décembre 2021, en augmentant pour le troisième mois consécutif, en s’établissant à 6,6% après 6,4% en novembre et 6,3% en octobre 2021. L’Institut National de la Statistique (INS) a expliqué cette hausse par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (7,6% contre 6,9% ) ainsi que des prix du groupe meubles, article de ménage et entretient courant du foyer (5,2% contre 4,8%).