La Présidence annonce elle-même la saisie de 6.528 tonnes de produits compensés

Ce n’est pas le ministère du commerce qui le fait, c’est la page fb de la présidence de la république tunisienne, suite à une réunion, hier mardi 15 août 2023, avec les ministres de l’intérieur et du commerce et le chef du gouvernement.

Selon ce tableau, les opération de contrôle de la Garde Nationale, les cadres de l’Office des céréales et du ministère du commerce, ont fait saisie de 6.528 tonnes de produits compensés et 8,45 tonnes de sel alimentaire. Le tableau précise qu’il s’agissait de 202,1 tonnes effectivement saisies et de 6.325,9 autres tonnes « virtuellement » saisie, sans préciser la signification de « saisie, virtuelle, ou non-effective, ou encore présumées », et qui pourrait signifier des marchandises contrôlées et non-encore saisies.