La Présidence de la République annonce un mini-remaniement ministériel

La présidence de la République a annoncé, mercredi, un mini-remaniement ministériel marqué par la nomination de trois nouveaux ministres et trois nouveaux secrétaires d’Etat.

Il s’agit de Feriel Oueghui epouse Sebaï au poste de ministre de l’économie et de la planification. Fatma Thabet ep Chiboub, est nommée ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie. Lotfi Dhieb, est le nouveau ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

Quant aux trois nouveaux SE (Secrétaire d’Etat), il s’agit de Samir Abdelhafidh, SE auprès de la ministre de l’Industrie, chargé des PME, Wael Chouchene en tant SE auprès de la même ministre, chargé de la transition énergétique, et enfin Riadh Chawid SE auprès du ministre de l’emploi, chargé des entreprises citoyenne