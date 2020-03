La Présidence du gouvernement annoncera ce soir, une série de décisions supplémentaires en prévention contre le Coronavirus

La présidence du gouvernement a annoncé, lundi, qu’une série de séances de travail ministérielles se tiendront tout au long de la journée de lundi, pour examiner un certain nombre de décisions supplémentaires visant à lutter contre la propagation épidémique du Coronavirus, notant que l’annonce de ces décisions, sera faite, plus tard dans la soirée.

Le plan de lutte contre les répercussions économiques et sociales de la crise du COVID-19, a été au centre d’une séance de travail ministérielle, tenue ce matin sous la présidence de Fethi Touzri, chef de cabinet du chef du gouvernement et en présence de plusieurs ministres, a indiqué la présidence du gouvernement sur sa page Facebook officielle.

Une séance de travail est prévue, lundi après-midi au Palais du gouvernement à la Kasbah, où le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh se réunira avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, le président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, Khaled Fakhfakh et le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Jaber Ben Atouch, afin d’examiner les derniers développements et se concerter sur le plan de lutte contre le Coronavirus.

Il est à noter que le bilan de contamination par le Coronavirus en Tunisie, s’est élevé à 20 cas, jusqu’à hier dimanche 15 mars, selon le ministère de la Santé.