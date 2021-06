La présidence du gouvernement traîne en justice Abir Moussi et les députés de son parti

La présidence du gouvernement a annoncé, lundi dans un communiqué, avoir décidé de porter plainte en justice contre l Abir Moussi et les autres députés de son parti le PDL suite aux faits perpétrés contre la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires sociales, lors de la séance plénière consacrée, ce lundi , aux questions adressées aux membres du gouvernement.

En effet, environ une heure après le démarrage de la séance de dialogue avec des membres du gouvernement, la première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Samira Chaouachi, a décidé de lever les travaux en raison des protestations d’un certain nombre de députés du parti destourien libre (PDL) contre le gouvernement Mechichi qui ont appelé la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à quitter l’hémicycle.

Face au chaos grandissant et aux voix élevées des députés à travers les haut-parleurs, la ministre de l’Enseignement supérieur, Olfa Ben Ouda Sioud, a été contrainte de quitter le parlement sans répondre aux questions des députés, ce qui a poussé la présidente à lever la séance sans fixer une nouvelle date.

Des députés du bloc constitutionnel libre avaient, auparavant, boycotté la réponse du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, à la deuxième question du député, Zied Hachmi.

Ils ont continué leur protestation, et deux d’entre eux ont délibérément utilisé des amplificateurs de son, obligeant la présidente à quitter la salle une première fois pour y revenir avec la ministre de l’Enseignement supérieur et de la lever, ensuite.

Il est à noter que la séance d’aujourd’hui était consacrée à un dialogue avec le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa ben Ouda Sioud, et la ministre par intérim de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle, Siham Ayadi .