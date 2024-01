La présidente de Harvard démissionne sur fond de polémiques

La présidente de la prestigieuse université américaine Harvard, Claudine Gay, a annoncé démissionner, après une audition tendue au Congrès sur la lutte contre l’antisémitisme dans les campus.

Cette professeure de sciences politiques — devenue en juillet la première présidente noire de l’université Harvard, située près de Boston — était ces dernières semaines sous le feu des critiques.

Elle était visée par des accusations et des critiques liées à ses réponses, lors d’une audition parlementaire sur la lutte contre l’antisémitisme sur les campus, à l’élue républicaine Elise Stefanik, qui a assimilé les appels de certains étudiants à l' »Intifada » à une incitation à « un génocide contre les juifs en Israël et dans le monde ».

Depuis l’attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre, suivie de représailles meurtrières de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le conflit déchaîne les passions dans les universités américaines les plus renommées.

Mardi 5 décembre, dans une ambiance tendue, Claudine Gay et ses homologues de l’université de Pennsylvanie et du Massachusetts Institute of Technology, Elizabeth Magill et Sally Kornbluth, avaient répondu cinq heures durant aux questions d’élus de la Chambre des représentants.

Lorsque Stefanik avait demandé si « appeler au génocide des juifs violait le règlement sur le harcèlement à Harvard, oui ou non? », Gay avait répondu: « Cela peut, en fonction du contexte », avant d’ajouter: « Si c’est dirigé contre une personne. »

« Si le discours devient acte, cela peut devenir du harcèlement », a répondu Magill à la même question. « C’est une décision qui dépend du contexte ».

Leurs réponses, devenues virales, ont provoqué un tollé jusqu’à la Maison Blanche, dont un porte-parole, Andrew Bates, a jugé « incroyable que cela doive être dit: les appels au génocide sont monstrueux ».