La présidente de Harvard maintenue à son poste

La présidente de l’université Harvard a été maintenue mardi dans ses fonctions malgré les « pressions politiques » aux Etats-Unis et en Israël, après ses propos jugés ambigus sur la lutte contre l’antisémitisme sur le campus, secoué par le conflit meurtrier à Gaza.

« En tant que membres de la Corporation de Harvard, nous réaffirmons ce jour notre soutien à la poursuite du mandat de direction de la présidente (Claudine) Gay », indique la plus haute instance de la prestigieuse université, fondée il y a 368 ans à Cambridge, dans l’agglomération de Boston.

Après un conseil d’administration extraordinaire lundi soir, l’instance a exprimé sa « confiance dans le fait que la présidente Gay est la bonne dirigeante pour aider notre communauté (universitaire) à traiter des très graves questions sociétales auxquelles nous sommes confrontés ».

Claudine Gay, 53 ans, née à New York dans une famille d’immigrés haïtiens, est une professeure de sciences politiques devenue en juillet la première présidente noire de l’université Harvard.

Depuis ce week-end, une pétition de près de 700 professeurs s’opposait aux appels et aux « pressions politiques » visant à obtenir la démission de Claudine Gay, accusée d’avoir mal géré des problèmes d’antisémitisme sur le campus.

