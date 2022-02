La présidente du Parlement Européen appelle à un retour de la démocratie parlementaire

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi, à Bruxelles, avec la présidente du Parlement Européen, Roberta Metsola.



Le chef de l’Etat a évoqué les difficultés auxquelles fait face la Tunisie, abordant les mesures exceptionnelles décrétées ainsi que les décisions relatives aux prochaines échéances prévues en 2022, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.



Le président Saïed a réitéré son engagement à respecter la loi et son attachement aux valeurs de la démocratie et des droits de l’Homme. « La Tunisie a besoin de fortes institutions capables de s’acquitter au mieux de leurs missions », a-t-il dit.



Pour sa part, la présidente du Parlement européen a souligné que les relations avec la Tunisie sont prioritaires, saluant le statut de la femme et des jeunes au sein de la société tunisienne.



Elle a fait part de la volonté du Parlement européen de poursuivre la coopération avec la Tunisie.



Roberta Metsola a indiqué que le Parlement européen suit les développements de la situation en Tunisie, exprimant le souhait de voir la Tunisie surmonter ses difficultés en vue de renforcer les acquis et réaliser les aspirations du peuple.

Dans un Tweet, elle a indiqué, d’autre part, qu’elle avait évoqué avec le chef de l’Etat l’importance que revêt le retour à une démocratie parlementaire fonctionnelle et un équilibre institutionnel efficace et effectif.

La lutte contre la corruption et un système judiciaire indépendant sont essentiels pour le développement socioéconomique et pour le peuple, a-t-elle ajouté.