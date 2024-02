La pression internationale s’intensifie pour une trêve entre Israël et le Hamas

La pression internationale s’intensifie mardi pour un accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas incluant une nouvelle libération d’otages, après l’annonce israélienne d’une offensive prochaine sur Rafah, dernier refuge pour plus d’un million de Palestiniens de la bande de Gaza.

L’Egypte, médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, a accueilli mardi les directeurs des renseignements américain et israélien ainsi que le Premier ministre qatari pour « ouvrer à une trêve dans la bande de Gaza », selon un média égyptien. Mais la délégation a été rappelé à Tel-Aviv marquant la fin de sa participation à ces négociations.

L’armée israélienne a annoncé mardi la mort de trois soldats dans les combats dans la bande de Gaza, portant à 232 le nombre de militaires israéliens tués depuis le début de son opération terrestre le 27 octobre.

Les Etats-Unis, principal allié d’Israël, s’opposent à une opération à grande échelle sans solution pour les civils coincés à la frontière fermée avec l’Egypte à l’extrême sud du territoire.

Le président américain, Joe Biden, a réclamé à Israël un plan « crédible » pour épargner les civils à Rafah qui sont « exposés et vulnérables », lors d’une rencontre lundi à la Maison Blanche avec le roi de Jordanie Abdallah II.

« Nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne sur Rafah », où la situation humanitaire est déjà « insupportable », a dit de son côté Abdallah II, qui a appelé à « un cessez-le-feu durable immédiatement » à Gaza.

La Chine, de son côté, a aussi appelé mardi Israël à arrêter « au plus vite » son opération militaire à Rafah, afin « d’empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore ».

