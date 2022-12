La pression politique va s’accentuer sur Saied, prévoit l’IBT

Le taux de participation extrêmement faible de 8,8 % aux élections législatives de samedi pourrait constituer un moment décisif dans la lutte entre le président Kais Saied et une opposition fragmentée mais de plus en plus confiante qui l’accuse de coup d’État, estime l’International Business Times.

Les politiciens de l’opposition ont déclaré que le taux de participation le plus bas de l’histoire de la Tunisie a ôté toute apparence de légitimité démocratique au projet politique de Saied et ont appelé directement à son éviction.

L’élection était destinée à un corps législatif essentiellement édenté qui fait partie d’un système politique descendant que Saied a imposé depuis qu’il s’est emparé de la plupart des pouvoirs et a envoyé des chars pour fermer le parlement précédent en juillet 2021.

« Après l’abstention de 90% des Tunisiens, il ne fait aucun doute que le projet de Saied a été largement rejeté. Les options sont maintenant limitées pour un président qui ne peut plus constamment chanter la légitimité comme il le faisait auparavant », a déclaré Ahmed Idriss, directeur de l’Institut de politique de Tunis, cité par IBT.

Saied est maintenant confronté à plusieurs choix : ignorer les abstentions et poursuivre son action ; faire un compromis avec les opposants qu’il qualifie d’ennemis de l’État et réviser son programme ; ou réaffirmer le pouvoir d’un seul homme en affirmant que les Tunisiens ont rejeté l’idée même d’un parlement.

Alors que la Tunisie est confrontée à une crise économique, à un possible effondrement des finances de l’État et à la nécessité d’un renflouement étranger qui exigerait d’énormes réductions des dépenses publiques, la pression politique sur Saied et ses adversaires ne peut qu’augmenter.