La prière du vendredi suspendue les 14 et 21 janvier

Le ministre des Affaires religieuses a annoncé, jeudi, la suspension de la prière du vendredi les 14 et 21 janvier en application des décisions gouvernementales pour lutter contre la nouvelle vague de la pandémie de coronavirus.

Le ministère ajoute, dans un communiqué, que les cinq prières quotidiennes sont maintenues avec obligation de respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur afin de préserver la santé des fidèles dans les lieux de culte.

Le protocole sanitaire dans les lieux de culte exige la présentation du passe sanitaire, l’accomplissement des ablutions au domicile et non sur place, et le respect de la distanciation physique. Aussi, chaque fidèle doit apporter son propre tapis de prière et porter un masque de protection, précise-t-il.

Ces décisions entrent immédiatement en vigueur et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, poursuit le communiqué.

La présidence du gouvernement a décidé, mercredi, l’interdiction durant quinze jours de tout rassemblement dans les lieux publics et privés, fermés ou ouverts. Un couvre-feu nocturne, de 22h00 à 05h00, a également été décrété.