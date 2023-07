La prochaine rentrée scolaire aura lieu à temps et dans de bonnes conditions », a assuré mercredi, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.

« Nous œuvrerons également à améliorer, progressivement, la situation matérielle et professionnelle des enseignants suppléants », a-t-il dit dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa participation au forum sur les politiques éducatives arabes, tenu à Hammamet du 19 au 21 juillet en cours.

S’agissant de la crise de l’enseignement de base, le ministre a souligné que plus de 60 mille instituteurs ont déjà remis les notes des examens et la crise a été dépassée.

Dans ce contexte, il a appelé le reste des instituteurs à remettre les notes à l’administration avant le 24 juillet en cours, date de fermeture de toutes les plateformes du ministère.

Boughdiri a signalé que le nombre d’instituteurs dont les salaires ont été saisis, en raison de la rétention des notes, est en baisse et ne dépasse pas les 12 mille.

