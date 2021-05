La production de pétrole brut grimpe de 18 % à fin mars 2021

La production nationale tunisienne de pétrole brut a enregistré une hausse de 18% à fin mars 2021, pour se situer à 491 mille tonnes (kt), selon le rapport de la conjoncture énergétique mensuelle de mars 2021, publié par Observatoire national de l’énergie et des mines (ONEM).



D’après l’observatoire, l’apport de Halk el Manzel qui vient d’entrer en production en janvier 2021, et de Nawara a compensé la baisse de la production enregistrée dans plusieurs champs à savoir : Gherib (-80%), Hasdrubal (-23%), Franig /bag//Tarfa (-18), Cherouq (-9%) et Cercina (-10%). D’autres champs ont également enregistré une amélioration de production, à savoir Ashtart (+23%), El Hajeb/Guebiba (+40%), Barka (+25%) et Adam (+12%).



Selon le rapport, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 35.8 mille barils/j à fin mars 2020, à 42 mille barils/j à fin mars 2021.