La production nationale de phosphates pourrait atteindre 5,5 à 6 millions de tonnes en 2020

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a indiqué, lundi, que ” la production nationale de phosphates pourrait augmenter en 2020 à 5,5 voire 6 millions de tonnes, contre 4,1 millions de tonnes en 2019, ce qui générerait des revenus supplémentaires en devises équivalents à 1000 millions de dinars.

Et d’ajouter, lors d’une conférence de presse consacrée au bilan du ministère durant la période 2016-2019, que le volume de production attendu en 2020 est le plus important depuis 2011 et est de nature à booster la croissance de 1%.

Le ministre a fait remarquer que le gouvernement a rouvert la mine de phosphate de Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid) bloquée depuis 2013, d’un coût de l’ordre de 135 millions de dinars avec des projections d’une production de l’ordre de 600 mille tonnes et la création 460 emplois.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’usine M’dhilla II de production de triphosphate supérieur, du Groupe chimique tunisien (GCT), dont le coût d’investissement s’élève à 791 millions de dinars, entrera en production en mars 2020, ce qui permettra de générer l’équivalent de 360 millions de dinars en devises et de créer 739 postes d’emploi.

Feriani a, en outre, indiqué que l’année 2019 a connu la fermeture de la SIAP et la création, sur son site, de projets alternatifs moyennant des investissements de l’ordre de 145 millions de dinars, marquant le démarrage de la mise en place d’un complexe économique intégré.