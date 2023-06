La fédération générale de l’enseignement de base a estimé, vendredi, que la prolongation de l’année scolaire est une mesure non conforme à la loi, appelant le ministère de l’éducation à résoudre les problèmes du secteur.

La fédération a appelé, dans un communiqué rendu public à l’occasion de la fin de l’année scolaire, ses différents adhérents à se présenter aujourd’hui, dans les établissements scolaires, et à préparer le rapport de la fin de l’année clôturée conformément à la loi et les procédures en vigueurs. Le secrétaire général de la fédération, Nabil Houachi a indiqué sur sa page Facebook, que le 30 juin 2023 est le dernier jour d’une année scolaire exceptionnelle sur différents plans, couronnée par un parcours de militantisme et un attachement à la réalisation des revendications du secteur. La retenue sur le salaire des journées du 1er, 2 et 3 juillet 2023 est illégale et représente une sorte de marginalisation des instituteurs, a notamment signalé Houachi.

Les vacances des enseignants débutent le 1er juillet jusqu’au 13 septembre de chaque année, a encore rappelé la même source. Le ministère de l’éducation a affirmé que des mesures seront prises, en cas de non tenue des conseils de classe et de remise des notes, selon les procédures judiciaires en vigueur. Le ministère de l’éducation a souligné l’impératif de remettre les notes afin d’assurer une fin d’année scolaire dans les meilleures conditions dans les différents établissements scolaires et garantir le droit à l’égalité entre les élèves.