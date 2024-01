La PUB diminue, et la télécommunication et le Delivery prennent le dessus

Les investissements publicitaires (IP) des entreprises, seule source de financement des médias, ont rebondi de 40,47 % en décembre 2023 par rapport à novembre de la même année. En glissement annuel, de décembre 2022 à décembre 2023, les IP ont cependant signé un recul de 24,81 % selon les chiffres de la société Med Media, seul opérateur à publier mensuellement ce genre de chiffres.

Sur les 20,211 MDT (chiffre hors taxes), presque la moitié a été dépensée en affichage, et presque 6 MDT pour les TV. Par secteurs, c’est la télécommunication qui a remporté le plus gros lot (4,3 MDT), avec Ooredoo en 1er annonceur qui représentait à lui seul 43 % de l’IP du secteur. Dans celui des services (3,8 MDT et 19 % de l’IP globale), c’est Glovo Tunisie qui perce avec 303.378 DT en publicité