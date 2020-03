La question des biens confisqués à l’ordre du jour

L’examen du statut des administrateurs judiciaires et des représentants légaux chargés de la cession des sociétés confisquées et le deuxième volet du décret de confiscation, ainsi que le dossier des biens confisqués qui sont toujours en possession de certaines parties, ont été les points les plus marquants qui ont été abordés hier lundi 9 mars 2020, lors d’une séance de travail tenue, avec le ministre des Domaines de l’État et des affaires foncières de Ghazi Chaouachi et les membres de la Commission nationale de confiscation.

Lors cette réunion, Chaouachi a souligné l’importance de finaliser les procédures de confiscation dans les plus brefs délais.

Le ministre a, aussi, souligné au cours de cette réunion, la nécessité d’ouvrir le dossier des syndics et des administrateurs judiciaires dans certaines des sociétés confisquées et le chargement des responsabilités conformément aux lois et dispositions en vigueur afin que l’État ne subisse plus de pertes dans ce domaine, et il a également souligné l’accélération du traitement du dossier des biens confisqués qui sont toujours sous le contrôle de certaines parties.

Le ministre des Domaines de l’État et des affaires foncières de Ghazi Chaouachi a, fianlement, souligné la nécessité d’accorder la plus haute importance au traitement de la deuxième partie du décret de confiscation d’une manière sage et rationnelle, et de coordonner avec les autres parties, tels que la Commission des biens confisqués et le chargé contentieux de l’État aux contentieux de l’État dans l’objectif de préserver les droits du groupement national.