La direction de l’Hôpital La Rabta a réservé, depuis dimanche 5 avril 2020, 4 services pour traiter les patients atteints au Coronavirus.

D’après le site Nessma, il s’agit d’un service de réanimation et de trois autres services, totalement isolés du reste des départements et équipés de lits nécessaires et autre matériel médical.