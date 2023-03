La RDC veut tirer profit de l’expérience tunisienne en matière d’aménagement territorial

Le ministre d’Etat de l’Aménagement du Territoire de la République Démocratique du Congo (RDC), Guy Loando Mboyo a souligné, jeudi à Tunis, la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience « riche » de la Tunisie en matière d’aménagement territorial.

En marge d’une séance de travail tenue avec son homologue tunisienne, Sarra Zaafrani Zenzeri, qui s’inscrit dans le cadre d’une mission officielle en Tunisie (du 8 au 17 mars courant), le ministre congolais a déclaré à l’agence TAP, que son pays a la volonté d’intensifier davantage la coopération avec un pays « très avancé » dans ce domaine.

Accompagné par une délégation composée notamment de cadres de différentes administrations dans le secteur de l’équipement, Guy Loando Mboyo a indiqué avoir effectué des visites à certains chantiers dont celui de l’échangeur X4 ainsi qu’à certaines entreprises publiques à l’instar de la Société Tunisie Autoroutes (STA) et ce dans le cadre de cette mission de renforcement de capacités et d’échanges d’expériences.

« Nous avons pris connaissance des installations de la STA et de la gestion des autoroutes en Tunisie. En RDC, nous disposons d’un réseau d’infrastructure routière de plus de 50 mille kilomètres, qui nécessite une réhabilitation et une modernisation car la plupart de nos routes sont en terre battue », a précisé le ministre congolais.

De son côté, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri a affirmé que la Tunisie est prête à renforcer la coopération avec la RDC et à mettre à sa disposition l’expérience tunisienne en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

« La Tunisie compte 7228 entreprises de travaux publics, plus de 318 bureaux d’études, pas moins de 4000 architectes et ingénieurs conseils qui sont disposés à appuyer la RDC, qui est un pays frère, dans le cadre de ses réformes en la matière », a déclaré la ministre.