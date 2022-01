La réactivation du Conseil national de dialogue social au centre d’un entretien entre le ministre des affaires sociales et le président de l’UTICA

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul se sont entretenus au sujet des préparatifs en vue pour la réactivation du Conseil national de dialogue social qui regroupe le gouvernement, l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’organisation patronale et qui représente un espace officiel pour le dialogue et les négociations sociales.

Selon un communiqué publié, mercredi, par le ministère des affaires sociales, Malek Zahi a mis l’accent sur l’importance de la concertation et de l’échange de vues et de propositions avec tous les acteurs aux niveaux économique et social pour la revitalisation économique, l’accélération du rythme de croissance et la création de richesse d’une manière qui contribue au renforcement des ressources publiques ainsi qu’à la préservation et à la consolidation des aquis sociaux pour créer de nouvelles opportunités d’emploi et servir l’intérêt national.

Pour sa part, Samir Majoul a exprimé le soutien de l’organisation patronale au processus de rectification et souligné l’importance de la collaboration avec le gouvernement en cette phase historique que traverse le pays.

Les deux parties ont évoqué la situation économique et sociale ainsi que les pressions aux niveaux économique et financier et leurs répercussions négatives sur la réalité sociale.

L’entretien a également porté sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord sur les augmentations salariales et les subventions dans le secteur privé signé entre l’UGTT et l’UTICA au titre de 2022, 2023 et 2024.