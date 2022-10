La réactivation du conseil national du dialogue social au centre d’une réunion entre Ezzehi et Taboubi

La réactivation du conseil national du dialogue social et la poursuite de l’élaboration d’accords bilatéraux et tripartites concernant certains dossiers sociaux et réformes économiques étaient au centre d’une rencontre lundi entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzehi et le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi.

Les deux parties ont souligné la nécessité de réactiver le conseil national du dialogue social qui regroupe le gouvernement, l’UGTT et l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) , lit-on dans un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Le conseil national du dialogue social constitue un espace officiel pour les négociations sociales, dans un cadre participatif favorisant l’étude des dossiers liés à l’emploi, à la sécurité sociale, à la formation professionnelle et les questions économiques et sociales.

Les deux parties ont également convenu de la nécessité de poursuivre l’élaboration des accords bilatéraux ou tripartites concernant certains dossiers liés aux droits sociaux et aux prochaines réformes économiques et sociales, tels qu’approuvés par le contrat social signé, le 12 août, par la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le Secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi et le président de l’UTICA Samir Majoul.

En vertu de ce contrat social, les trois partenaires sociaux ont également convenu de tenir des réunions à partir du lundi 15 août, pour parvenir à des accords, bilatéraux ou tripartites, sur certains dossiers sociaux et économiques.