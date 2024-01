La réforme éducative sera consensuelle

Le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement présentera des projets de réforme pour les générations futures préparés en concertation avec tous les intervenants, a souligné le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une visite effectuée les 29 et 30 janvier en cours dans le gouvernorat de Médenine, le ministre a rappelé que les propositions émises dans le cadre de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif sont actuellement en cours d’étude avant d’être soumises au président de la République qui annoncera le projet de création du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement avant son adoption par le parlement.

Par ailleurs, Boughdiri a indiqué que le ministère travaille sur l’amélioration des conditions des enseignants suppléants et sur la régularisation de leur situation pour mettre fin à l’emploi précaire.

Assistant lundi au conseil régional de l’éducation du gouvernorat de Médenine, le ministre a pris connaissance des doléances des professionnels du secteur qui dénoncent le manque d’entretien, l’encombrement des classes, l’absence des équipements, le manque de personnel et bien d’autres problématiques.

Dans ce contexte, la déléguée régionale de l’éducation a présenté une série de solutions comme la révision de la carte scolaire, la création de nouveaux établissements éducatifs, l’élaboration d’un plan pour l’amélioration des résultats scolaires, le renforcement du transport scolaire, la généralisation des classes préparatoires et bien d’autres solutions.

Lors de sa visite dans la région de Médenine, le ministre a pris connaissance des conditions de travail dans certains établissements éducatifs à Ajim, Houmet Essouk, Zarzis, Ben Guerdane et à Médenine ville et a inauguré le collège pilote de Djerba Houmet Essouk et le lycée secondaire de Sedouikech à Djerba Midoune.

Il a aussi honoré les gagnants dans plusieurs compétitions nationales et internationales soulignant l’importance des clubs dans le renforcement du rendement de l’élève.

