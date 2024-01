La reine du Danemark Margrethe II, détentrice du record de longévité pour un monarque en Europe, a annoncé dimanche qu’elle allait abdiquer le 14 janvier et laisser le trône à son fils, le prince Frederik.Margrethe II, âgée de 83 ans, a régné pendant 52 ans et était la seule femme monarque en Europe depuis le décès de la reine Elizabeth II.L’annonce surprise a été faite lors de son traditionnel discours du Nouvel An télévisé, durant lequel elle a invoqué son âge et ses problèmes de santé. »Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frederik « , a annoncé la fédératrice et populaire souveraine, veuve depuis 2018.Cette fumeuse invétérée avait assuré à plusieurs reprises qu’elle n’abdiquerait jamais, affirmant: « Je resterai sur le trône jusqu’à ce que j’en tombe ».Mais la lourde intervention chirurgicale qu’elle a subie au dos en février, qui l’avait empêché d’apparaitre en public jusqu’en avril, « a (…) donné lieu à des réflexions sur l’avenir, sur la question de savoir s’il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante », a confié la reine.

